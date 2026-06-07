Россияне стали на 30% чаще ездить в Узбекистан

Поток туристов из России в Узбекистан с начала 2026 года увеличился более чем на 30%. Только в майские праздники в Узбекистане побывало 124 тыс туристов из России.

В 2026 году наблюдается рост турпотока из РФ в Узбекистан, следует из сообщения пресс-службы Комитета по туризму республики.

"За январь - май текущего года Узбекистан посетили 465 885 россиян, в минувшем году этот показатель составлял 334 275 человек. Рост превысил 30%"

– Комитет по туризму Узбекистана

Почти на треть больше туристов из России было в республике, в том числе, и на майские праздники. В прошлом году в период майских праздников отдых в Узбекистане выбрали 94,2 тыс граждан РФ, в этом – свыше 124 тыс человек.

Общий иностранный поток за пять месяцев в Узбекистане составил более 1,3 млн человек, что превышает показатели прошлого года чуть более чем на 27%, передает ТАСС.

Отметим, что по данным Всемирной организации по туризму, Узбекистан в первом квартале 2026 года вошел в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений в мире.