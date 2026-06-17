Вестник Кавказа

Баку и Исламабад обсудили развитие экономического сотрудничества

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Развитие торговли и инвестиций обсудили представители экономических ведомств Азербайджана и Пакистана. Стороны также затронули вопросы расширения контактов на уровне бизнес-сообщества.

Азербайджан и Пакистан провели встречу на уровне министерств, посвященную экономическим связям двух стран. Баку представлял замглавы Минэкономики Самед Баширли, со стороны Исламабада на встрече присутствовал секретарь отдела экономических дел Минэкономики Мухаммад Хумайр Карим.

Чиновники обсудили перспективы развития экономических связей двух стран. В частности, в фокусе внимания сторон оказались вопросы инвестиций, торговли и контактов между представителями бизнес-среды.

Стороны отметили важность развития взаимодействия в сфере совместных проектов, а также контактов по новым направлениям сотрудничества.

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