Пакистан выступил посредником в подписании мирного меморандума между США и Ираном

Пакистанский премьер-министр в качестве посредника подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в качестве посредника подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщило пакистанское правительство.

​Отметим, Исламабадский меморандум о взаимопонимании включает 14 пунктов прекращения боевых действий на всех фронтах, снятия морской блокады, отмены санкций США в отношении Ирана, разблокировки и разминирования Ормузского пролива, отказа Тегерана от ядерного оружия и готовности к переговорам об окончательном урегулировании.

​Ранее президенты США Дональд Трамп и Ирана Масуд Пезешкиан 18 июня онлайн подписали документ о завершении войны. Власти США, Ирана и Пакистана подтвердили прекращение конфликта.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что 60-дневное перемирие включает обсуждение ядерной программы, снятие морской блокады с 15 июня и прекращение боевых операций на всех фронтах, включая Ливан.