Спрос россиян на туры в ОАЭ восстановится до 60% к августу

Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты к концу августа может восстановиться на 50-60% от показателей прошлого года, сообщила АТОР.

Спрос россиян на туры в ОАЭ может восстановиться к августу 2026 года на 50-60% от значений прошлого года. Об этом заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

"К концу июля - августу спрос может восстановиться на 50-60%. Однако выйти на показатели прошлого года рынку уже вряд ли удастся"

- Артур Мурадян

Он пояснил, что у компаний сейчас отсутствуют жесткие блоки мест для быстрого возобновления объемов. При этом Эмираты сохраняют конкурентоспособность по цене по сравнению с турецкими курортами, однако полноценное восстановление продаж по странам Персидского залива стоит ожидать только к концу сентября.

Ранее Минэкономразвития РФ отменило рекомендацию для туристов не посещать Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Также ведомство официально разрешило продажу путевок в данные государства.