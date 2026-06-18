Антониу Кошта призвал страны ЕС восстановить прямые дипломатические контакты с Москвой, однако эта инициатива спровоцировала раскол среди лидеров ЕС.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейскому союзу необходимо немедленно установить прямой контакт с Россией. Об этом он сообщил по итогам европейского саммита.

"Нам необходимо иметь прямой канал дипломатического общения с Россией. К сожалению, время для переговоров еще не пришло, но в любом случае нам нужно установить немедленно прямой контакт, потому что нам нужно их выслушать и мы нуждаемся в нем, чтобы обратиться к ним"

- Антониу Кошта

По информации издания Politico, попытки связаться с Москвой спровоцировали разногласия в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступили категорически против данной инициативы. Они назвали текущий момент неподходящим для контакта с РФ и заявили, что в будущем переговорный процесс должна возглавить "евротройка" в лице Франции, Германии и Великобритании.

В свою очередь Антониу Кошта опирается на правила институтов ЕС. Данные нормы позволяют председателю Евросовета напрямую выступать с инициативой установления подобных контактов.

Отметим, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье заявил, что Европа использует переговорную риторику исключительно для формирования военного плацдарма против Москвы, а дальнейшая западная экспансия несет риски прямого столкновения с НАТО и катастрофического ядерного конфликта.