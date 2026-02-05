Пляжи в Анапе: 58 готовы к открытию, еще 10 проходят экспертизу

В Анапе в разгаре сезон пляжного отдыха. 58 пляжей готовы к открытию, еще 10 локаций проверяются специалистами.

Власти одобрили для отдыха у воды 58 пляжей Анапы. Еще 10 локаций для отдыха находятся на стадии экспертизы Роспотребнадзора. По информации правительства РФ, на пляжи завозят чистый песок.

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу"

– правительство России

Отметим, что вице-премьер РФ Виталий Савельев и члены правительственной комиссии обсудили проведение работ по ликвидации последствий загрязнения береговой линии в Анапе.

Напомним, что региональные власти продолжают борьбу с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло в конце 2024 года.