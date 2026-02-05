Вестник Кавказа

Пляжи в Анапе: 58 готовы к открытию, еще 10 проходят экспертизу

Пляжи в Анапе: 58 готовы к открытию, еще 10 проходят экспертизу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе в разгаре сезон пляжного отдыха. 58 пляжей готовы к открытию, еще 10 локаций проверяются специалистами.

Власти одобрили для отдыха у воды 58 пляжей Анапы. Еще 10 локаций для отдыха находятся на стадии экспертизы Роспотребнадзора. По информации правительства РФ, на пляжи завозят чистый песок. 

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу"

– правительство России 

Отметим, что вице-премьер РФ Виталий Савельев и члены правительственной комиссии обсудили проведение работ по ликвидации последствий загрязнения береговой линии в Анапе. 

Напомним, что региональные власти продолжают борьбу с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло в конце 2024 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.