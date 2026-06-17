Мексика обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Матч чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореи завершился со счетом 1:0. Мексиканцы обыграли соперников и обеспечили себе место в плей-офф.

Команды Мексики и Южной Кореи встретились во втором туре группы А чемпионата мира по футболу, победу одержали мексиканцы со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 50-й минуте защитником Луисом Ромо, это произошло после грубой ошибки вратаря южнокорейской сборной. Встреча завершилась победой Мексики. Сейчас мексиканская сборная занимает первое место в группе А, кроме того, она стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2026.