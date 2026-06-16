Рейсы из Баку в Нахчыван отменены из-за грозы

Самолеты AZAL, которые курсируют между Баку и Нахчываном, остались в аэропорту из-за грозы.
Два рейса авиакомпании AZAL, которые должны быть выполнены между Баку и Нахчываном, отменены из-за сложных погодных условий.
Сообщается, что самолеты рейсов J2-293 и J2-2257 остались в аэрогавани азербайджанской столицы из-за грозы. Решение принято в целях безопасности пассажиров.
Отмечается, что полеты возобновятся после стабилизации метеорологической ситуации. Пассажиров оповестят об изменениях.
Напомним, что авиакомпания уже отменяла рейсы в Нахчыван, запланированные на 14 июня.