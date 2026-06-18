Бразилия разгромила Гаити на ЧМ-2026

Бразильцы одержали свою первую победу на ЧМ-2026 и вышли на первое место в группе C. В матче второго тура пятикратные чемпионы мира разгромили команду Гаити.

Сборная Бразилии разгромила команду Гаити и возглавила группу C на чемпионате мира по футболу. Игра проходила в Филадельфии и завершилась в пользу бразильцев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились нападающий Матеус Кунья (23-я и 36-я минуты) и полузащитник Винисиус Жуниор (45+3).

В другом матче группы сборная Марокко обыграла команду Шотландии.

Таким образом, после двух туров квартет C возглавляет Бразилия, набравшая 4 очка. Марокко набрало такое же количество очков, однако оно уступает Бразилии по дополнительным показателям. Третью строчку с 3 очками занимает Шотландия. Замыкает группу сборная Гаити, не набравшая пока ни одного очка.