Вестник Кавказа

Три объекта водоснабжения построят до конца года в Карачаево-Черкесии

Три объекта водоснабжения построят до конца года в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава КЧР анонсировал запуск в этом году трех значимых объектов водоснабжения. Он подчеркнул, что еще один объект панируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В Карачаево-Черкесии осуществляется строительство четырех значимых объектов водоснабжения. Об этом сообщил 18 июня глава региона Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что работы ведутся в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры в республике.

"Три из них планируем ввести в 2026 году, один – в 2027 году"

– Рашид Темрезов

Вместе с тем в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в нынешнем году в КЧР работы затронут 13 объектов.

В частности, планируется привести нормативу примерно 35 км региональных трасс, отремонтировать три моста, общая протяженность которых составит 86,5 погонных метров.

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