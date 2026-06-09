Интернет вскоре появится в поездах в Казахстане

Поезда в Казахстане оснастят интернетом, в КЖД рассказали, на каких именно направлениях интернет запустят в первую очередь.

До конца лета на ряде железнодорожных направлений в Казахстане появится интернет, сообщил зампредседателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) Ануар Ахметжанов.

"Уже сегодня полностью обеспечен интернетом состав "Нурлы Жол" — Семей. Сейчас идет как раз-таки установка терминалов на такие поезда как Алматы — Павлодар (31-й, 32-й поезд), Павлодар — Туркестан (45-й, 46-й поезд), "Нурлы Жол" — Атырау (47-й, 48-й поезд), и еще на ряд поездов"

– Ануар Ахметжанов

Он пояснил, что началась масштабная работа по обеспечению интернетом пассажирских поездов национального перевозчика – до конца лета сеть появится на основных маршрутах, передает агентство Kazinform.