Россияне заняли первое место по поездкам в Астану

Среди туристов, отдохнувших в Астане в прошлом году, большая часть оказались гражданами России, рассказал зампред Astana Tourism Саят Кусаинов.
По его словам, в минувшем году доля россиян в общем числе туристов составила 39%.
Зампред Astana Tourism уточнил, что относительно предыдущего периода показатель вырос на 7%.
"Но вообще в целом это российские туристы, для нас это – турист номер один именно в Казахстане"
– Саят Кусаинов
Он также назвал причины роста туристического потока из России в Казахстан. Кусаинов указал, что российские туристы все чаще выбирают для поездок именно Казахстан благодаря безвизовому режиму, который действует между РФ и РК, отсутствию языкового барьера и существующему между странами прямому авиасообщению, передает Sputnik Казахстан.