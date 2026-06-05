Вестник Кавказа

Россияне заняли первое место по поездкам в Астану

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Большинство туристов, посетивших в прошлом году столицу Казахстана Астану, как рассказал представитель туристической отрасли города, оказались россиянами.

Среди туристов, отдохнувших в Астане в прошлом году, большая часть оказались гражданами России, рассказал зампред Astana Tourism Саят Кусаинов.

По его словам, в минувшем году доля россиян в общем числе туристов составила 39%.

Зампред Astana Tourism уточнил, что относительно предыдущего периода показатель вырос на 7%.

"Но вообще в целом это российские туристы, для нас это – турист номер один именно в Казахстане"

– Саят Кусаинов

Он также назвал причины роста туристического потока из России в Казахстан. Кусаинов указал, что российские туристы все чаще выбирают для поездок именно Казахстан благодаря безвизовому режиму, который действует между РФ и РК, отсутствию языкового барьера и существующему между странами прямому авиасообщению, передает Sputnik Казахстан.

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