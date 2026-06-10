Прямые рейсы в Сухум запустят из Оренбурга в июле

Этим летом полетная программа между Россией и Абхазией расширится: впервые будут запущены рейсы между Оренбургом и Сухумом.

С июля в Абхазию будут запущены прямые рейсы из Оренбурга, перевозчиком выступит Руслайн.

Первый авиарейс из Сухума в Оренбург состоится 8 июля, в обратном направлении – 9 июля. Рейсы будут еженедельные и продлятся до 3 сентября.

Время в пути чуть менее трех часов. Вылеты из Сухума каждую среду вечером, в 19:10, прибытие в Оренбург в полночь. Вылеты из Оренбурга – в 11:50 четверга, прибытие в столицу Абхазии в 12:35 по местному времени.

На маршрут поставлены 50-местные самолеты Bombardier CRJ100/200.

Билеты поступили в продажу, найти их можно на сайте авиакомпании Руслайн.