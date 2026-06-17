Мария Захарова "Вестнику Кавказа": рассчитываем возобновить работу "Каспийской пятерки"

Россия ожидает, что долгосрочное перемирие между США и Ираном позволит восстановить нормальную работу стран Каспийского моря в пятистороннем формате, сообщила пресс-спикер МИД РФ Мария Захарова "Вестнику Кавказа".

Достижением Вашингтоном и Тегераном промежуточного соглашения о прекращении иранского конфликта создает возможности для активизации многосторонней работы прикаспийских государств по решению общих задач Каспийского моря – об этом в ответ на запрос "Вестника Кавказа" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия приветствует предпринятые США и Ираном детальные шаги по нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня нашим ведомством", - прежде всего сказала она.

"Иранский конфликт негативно сказался на международной безопасности – в том числе, к сожалению, это почувствовали и в Каспийском регионе. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, после подписания сторонами конфликта достигнутых договоренностей, прикаспийские государства – Иран, Казахстан, Туркменистан, Россия и Азербайджан – смогут возобновить реализацию на Каспии ранее намеченных совместных шагов в пятистороннем формате", - отметила Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что эта работа необходима "в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, включая, конечно, и меры по обеспечению комплексной безопасности региона".

"Приоритетом здесь была и остается для всех неприемлемость внешнего вмешательства в дела "пятерки". Мы, конечно, всецело убеждены в необходимости сохранения Каспийского моря в качестве зоны мира с безопасным и беспрепятственным морским судоходством", - заявила официальный представитель МИД РФ.