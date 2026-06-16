Гана вырвала победу у Панамы на ЧМ-2026

Сборная Ганы по футболу одержала победу над Панамой и возглавила вместе с Англией группу L. Во 2-м туре группового этапа ганцы сыграют с англичанами.

В Торонто состоялся матч чемпионата мира по футболу в группе L между сборными Ганы и Панамы.

Встреча завершилась в пользу ганской национальной команды со счетом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил полузащитник Калеб Йиренки.

В другом матче данного квартета сборная Англии переиграла команду Хорватии (4:2).

Во 2-м туре группового этапа сыграют Англия – Гана и Панама – Хорватия.