Вестник Кавказа

Гана вырвала победу у Панамы на ЧМ-2026

Гана вырвала победу у Панамы на ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Ганы по футболу одержала победу над Панамой и возглавила вместе с Англией группу L. Во 2-м туре группового этапа ганцы сыграют с англичанами.

В Торонто состоялся матч чемпионата мира по футболу в группе L между сборными Ганы и Панамы.

Встреча завершилась в пользу ганской национальной команды со счетом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил полузащитник Калеб Йиренки.

В другом матче данного квартета сборная Англии переиграла команду Хорватии (4:2).

Во 2-м туре группового этапа сыграют Англия – Гана и Панама – Хорватия.

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