Сильного спада бронирований Крыма нет – АТОР

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что бронирование туров в Крым снизилось на 25% в связи с логистическими сложностями, но массового отказа от отдыха на полуострове нет.

Туристы не массово отказываются от отдыха в Крыму, такое заявление сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что речь идет о некотором спаде бронирований на 25-50% по причине логистических сложностей.

"Продажи туров в Крым замедлились после логистических сложностей на полуострове. Новых бронирований стало меньше на 25-50%, есть аннуляции, а туристы все чаще принимают решение о поездке в последний момент"

— АТОР

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, рынок, по оценкам специалистов, в настоящее время "выходит на плато".

Новые заявки на отдых на полуострове все же продолжают поступать, говорится в на официальном сайте АТОР.

При этом, глубина продаж сократилась до минимальных значений.

Как рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, сейчас количество крымских бронирований примерно на 25% ниже стандартных показателей.

"Но говорить о массовом отказе от поездок, к счастью, не приходится. Большая часть туристов сохраняет свои планы на отдых. Около 30% потенциальных туристов предпочитают либо занять выжидательную позицию и принимать решение ближе к дате выезда, либо выбрать другое направление"

— АТОР

Более стабильна сейчас ситуация с бронированием в крупных местах размещения, рассказал Ромашкин.

Снижение спроса по направлению сказалось на небольших отелях, для них недозагрузка не так критична, считают в Ассоциации туроператоров.