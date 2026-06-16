Сильного спада бронирований Крыма нет – АТОР

Туристы не массово отказываются от отдыха в Крыму, такое заявление сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что речь идет о некотором спаде бронирований на 25-50% по причине логистических сложностей.
"Продажи туров в Крым замедлились после логистических сложностей на полуострове. Новых бронирований стало меньше на 25-50%, есть аннуляции, а туристы все чаще принимают решение о поездке в последний момент"
— АТОР
Как сообщили в Ассоциации туроператоров, рынок, по оценкам специалистов, в настоящее время "выходит на плато".
Новые заявки на отдых на полуострове все же продолжают поступать, говорится в на официальном сайте АТОР.
При этом, глубина продаж сократилась до минимальных значений.
Как рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, сейчас количество крымских бронирований примерно на 25% ниже стандартных показателей.
"Но говорить о массовом отказе от поездок, к счастью, не приходится. Большая часть туристов сохраняет свои планы на отдых. Около 30% потенциальных туристов предпочитают либо занять выжидательную позицию и принимать решение ближе к дате выезда, либо выбрать другое направление"
— АТОР
Более стабильна сейчас ситуация с бронированием в крупных местах размещения, рассказал Ромашкин.
Снижение спроса по направлению сказалось на небольших отелях, для них недозагрузка не так критична, считают в Ассоциации туроператоров.