Пашинян отметил важность развития диалога между Баку и Ереваном

Армянский премьер прокомментировал недавнюю встречу Гаджиева и Григоряна и заявил о необходимости частых армяно-азербайджанских контактов.

Для Армении важно поддерживать динамику мирного процесса с Азербайджаном, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте.

Он отметил особую важность встречи помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, которая состоялась 14 июня в Дилижане.

Как подчеркнул армянский премьер, контакты такого рода способствуют укреплению отношений.

"Для нас сразу после выборов было очень важно не потерять динамику мирного процесса. Для нас было очень важно, чтобы мирный процесс вошел в свою динамику"

— Никол Пашинян

Он рассказал, что продолжит проводить шаги по сближению Еревана с Баку и далее после победы правящей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах в Армении.

Кроме того, Пашинян особо выделил тот факт, что встреча такого уровня впервые прошла на территории Армении.

По его словам, предполагается, что следующие контакты пройдут уже в Азербайджане.

Пашинян выразил готовность посетить саммит Европейского политического сообщества в Баку в 2029 году, в случае получения приглашения от азербайджанского главы Ильхама Алиева.