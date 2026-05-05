Склоны Аргунского ущелья соединила канатная дорога

Строители чеченского всесезонного горного курорта Ведучи завершили самый сложный этап возведения новой канатной дороги – они с помощью вертолета протянули первый канат между склонами Аргунского ущелья.

На горном всесезонном курорте Ведучи в Чечне наметились первые контуры будущей канатной дороги – строители сегодня завершили самый сложный этап ее возведения, соединив три гигантские опоры по разные стороны Аргунского ущелья с помощью вертолета, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

"Задачей его экипажа было провести канат по всему ущелью, повторив рельеф без лишнего натяжения и провиса: "нарисовать" плавную параболу. Одна опора стоит на южном склоне ущелья, две - на северном. Пролет между ними достигает почти 3 км, а расстояние от кабинки до земли - 414 метров"

- Кавказ.РФ

Вскоре воздушная трасса приобретет законченный вид: над ущельем протянут более мощные канаты, после чего установят "нервную систему" будущей канатки, включающую управление автоматикой, двигатели, датчики безопасности и другие компоненты. Финальным этапом установки станет монтаж 18 огромных 32-местных кабин, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Ранее мы сообщали, что строители представили и смонтировали на канатной дороге в строящемся чеченском всесезонном высокогорном горнолыжном курорте Ведучи первую гондолу масштабной канатной дороги – она стала настоящим чудом инженерной мысли. Сама уникальная канатка типа 3S длиной 4,4 км на трех несущих опорах свяжет южный и северный, пока не запущенный склоны курорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце января на всесезонном высокогорном курорте Ведучи заработала новая горнолыжная трасса, рассчитанная на самых маленьких лыжников – она выросла до 200 метров, а для удобства детей на верхний ее участок доставляет траволатор - бесступенчатый конвейер. Только за минувшие новогодние каникулы на Ведучи впервые встали на лыжи более 400 юных спортсменов из общего числа визитеров в 2785 человек.