Канатка Ведучи обзавелась первой гондолой

На строящемся чеченском курорте Ведучи сегодня смонтировали первую гондолу канатной дороги, возводящейся всего на трех опорах – кабина, как и сама дорога, станет настоящим арт-объектом.

"Это настоящее чудо инженерной мысли. Гондола вмещает в себя 32 человека и сама по себе является арт-объектом, максимальная длина пролета между опорами - 2 860 м, уникальная канатка типа 3S длиной 4,4 км на трех несущих опорах. Она свяжет южный и северный, пока не запущенный склоны курорта"

Далее строителям предстоит еще одна уникальная операция - натяжка канатов между опорами, для которой будет применяться вертолет: это будет самый долгожданный запуск объекта в истории компании, говорится в сообщении Кавказ.РФ, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце января на всесезонном высокогорном курорте Ведучи заработала новая горнолыжная трасса, рассчитанная на самых маленьких лыжников – она выросла до 200 метров, а для удобства детей на верхний ее участок доставляет траволатор - бесступенчатый конвейер. Только за минувшие новогодние каникулы на Ведучи впервые встали на лыжи более 400 юных спортсменов из общего числа визитеров в 2785 человек.

Курорт Ведучи в Чеченской Республике ориентирован на активный семейный отдых. Здесь уже действует всесезонная синяя трасса длиной в один километр, обустроены учебный склон, детская трасса и тюбинговый парк, а над Аргунским ущельем строится канатная дорога протяженностью 4,4 км, которая соединит южный и северный склоны.