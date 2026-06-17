Сахиба Гафарова и Андрей Яцкин провели встречу в Баку

Председатель Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахиба Гафарова и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провели сегодня встречу в Баку.

Встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина прошла сегодня в Баку, рассказали в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В сообщении отмечается, что Яцкин в данный момент находится с визитом в Азербайджане, куда он прибыл для участия в 24-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Собранием РФ.

В ходе переговоров стороны обратили особое внимание на то, что Комиссия по сотрудничеству представляет собой значимую платформу для дальнейшего развития взаимодействия между парламентами РФ и АР, рассмотрения других вопросов повестки дня. Было указано, что сегодняшнее заседание было успешным, его участники провели полезные обсуждения.

Гафарова и Яцкин указали также на успешное развитие связей между законодательными органами, подчеркнув, что встречи между спикерами парламентов и депутатами дают толчок дальнейшему углублению этих отношений.

Представители России и Азербайджана обсудили также вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях, включая Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею СНГ и иные международные организации.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.