Шариф: меморандум между США и Ираном подписан и вступил в силу

США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, Пакистан, как посредник, одобрил его, документ вступил в силу, объявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.
"Для меня большая честь объявить о том, что сегодня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран был подписан в электронном виде исторический "Исламабадский меморандум о взаимопонимании". Меморандум был подписан уважаемыми президентами обеих стран и также одобрен мной как посредником"
– Шахбаз Шариф
Он уточнил, что меморандум вступает в силу немедленно, и Иран в качестве первого шага "незамедлительно откроет Ормузский пролив". США же незамедлительно снимут морскую блокаду Исламской Республики.
Ранее Шариф удалил публикацию в которой говорилось о том, что соглашение будет подписано в Женеве 19 июня.