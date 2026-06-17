Вестник Кавказа

Шариф: меморандум между США и Ираном подписан и вступил в силу

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Премьер Пакистана подтвердил, что президенты США и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, документ вступил в действие.

США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, Пакистан, как посредник, одобрил его, документ вступил в силу, объявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

"Для меня большая честь объявить о том, что сегодня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран был подписан в электронном виде исторический "Исламабадский меморандум о взаимопонимании". Меморандум был подписан уважаемыми президентами обеих стран и также одобрен мной как посредником"

– Шахбаз Шариф

Он уточнил, что меморандум вступает в силу немедленно, и Иран в качестве первого шага "незамедлительно откроет Ормузский пролив". США же незамедлительно снимут морскую блокаду Исламской Республики.

Ранее Шариф удалил публикацию в которой говорилось о том, что соглашение будет подписано в Женеве 19 июня.

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