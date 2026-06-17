Красиво и эффектно: Ушаков о соглашении США и Ирана

Президенты США и Ирана – Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан достаточно эффектно и красиво заключили меморандум о взаимопонимании, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что теперь предстоит следующий, не менее важный этап – дальнейшие переговоры.
При этом Ушаков сообщил, что особо не видит надобности в проведении очной встречи для подписания соглашения.
"Меморандум уже подписан. Может начаться даже второй переговорный этап. Или еще будет какая-то церемония, посвященная подписания меморандума, я не знаю. Мне кажется, вчера Трамп и президент Ирана свое дело уже сделали весьма красиво и эффектно"
– Юрий Ушаков
Теперь, по словам Ушакова, предстоит более сложная работа по основному соглашению, где будут зафиксированы самые трудные и самые важные вопросы.
Помощник президента РФ подчеркнул в интервью "Вести", что считает необходимым участие спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в этих переговорах.