Вестник Кавказа

Пашинян: фонд для финансирования проекта "Маршрут Трампа" создан в США

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
В США появился фонд, через который будет осуществляться финансирование проекта TRIPP в Армении, поделился Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Соединенных Штатах Америки образован фонда для финансирования инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

"США приняли предварительное решение по финансированию и создали фонд, через который должны финансировать проект TRIPP и другие региональные проекты"

– Никол Пашинян

По словам армянского премьера, на реализацию инициативы выделен "большой фонд", но точные цифры он не назвал.

В конце мая глава Госдепартамента США Марко Рубио совершил визит в Ереван и совместно с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подписал соглашение о реализации TRIPP, известного также как Зангезурский коридор.

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