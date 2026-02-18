Пашинян: фонд для финансирования проекта "Маршрут Трампа" создан в США

В США появился фонд, через который будет осуществляться финансирование проекта TRIPP в Армении, поделился Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Соединенных Штатах Америки образован фонда для финансирования инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

"США приняли предварительное решение по финансированию и создали фонд, через который должны финансировать проект TRIPP и другие региональные проекты"

– Никол Пашинян

По словам армянского премьера, на реализацию инициативы выделен "большой фонд", но точные цифры он не назвал.

В конце мая глава Госдепартамента США Марко Рубио совершил визит в Ереван и совместно с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подписал соглашение о реализации TRIPP, известного также как Зангезурский коридор.