Начальники штабов ВС СНГ встретились в Астане

В Астана прошло заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ. Участники обсудили развитие сотрудничества и укрепление взаимодействия. По итогу подписаны документы.

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) состоялось в Астане, следует из пресс-релиза министерства обороны Казахстана.

В заседании участие приняли представители военных ведомств России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На встрече стороны обсудили военно-политическую обстановку в мире и Центральной Азии, перспективы развития многостороннего военного сотрудничества и укрепление взаимодействия ВС стран СНГ.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности полетов военной авиации и применения современных высокотехнологичных видов вооружений.

По итогам заседания были подписаны итоговые документы, в которых закреплены договоренности вооруженных сил стран СНГ развивать военное сотрудничество и меры по укреплению безопасности в регионе.