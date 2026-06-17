Вестник Кавказа

На саммите Россия-АСЕАН была принята Казанская декларация

Бизнес-центр Таиф в Казани
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Состоялось подписание Казанской декларации на полях саммита Россия-АСЕАН. Документ подписали главы иностранных делегаций, участвующих в мероприятии.

Участники саммита Россия-АСЕАН приняли Казанскую декларацию, сообщила пресс-служба Кремля.

В документе закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.

Как сообщается, совместно с Казанской декларацие также был принят и ряд других документов, регламентирующих отношения РФ со странами Юго-Восточной Азии.

В частности, Комплексный план действий Россия – АСЕАН, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.

Напомним, в состав АСЕАН входят 11 стран: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Россия полноценно является партнером организации с 1996 года.

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