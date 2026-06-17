На саммите Россия-АСЕАН была принята Казанская декларация

Участники саммита Россия-АСЕАН приняли Казанскую декларацию, сообщила пресс-служба Кремля.
В документе закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
Как сообщается, совместно с Казанской декларацие также был принят и ряд других документов, регламентирующих отношения РФ со странами Юго-Восточной Азии.
В частности, Комплексный план действий Россия – АСЕАН, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.
Напомним, в состав АСЕАН входят 11 стран: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Россия полноценно является партнером организации с 1996 года.