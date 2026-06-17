Армения фактически не участвует в работе ОДКБ – генсек

Участие Армении в ОДКБ исключительно номинальное, заявил генсек организации Таалатбек Масадыков, напомнив, что Ереван уже несколько лет не платит взносы.

Ереван не принимает реального участия в работе Организации договора о коллективной безопасности, рассказал генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Он напомнил, что взносы от Еревана не поступают уже два с лишним года.

"Де-факто она (Армения — ред.) практически не принимает участие, де-юре она является полноправным членом ОДКБ"

– Таалатбек Масадыков

Генсек организации добавил, что окончательное решение по членству в организации предстоит принять армянскому народу и властям страны, пишет ТАСС.

Таалатбек Масадыков подтвердил, что страны ОДКБ ведут обсуждения по поводу статуса Армении, рассматривается вариант оставить Ереван без права голоса за отказ платить взносы.

"Совсем недавно прошло заседание Совета министров иностранных дел в Казани, где министры иностранных дел обсудили этот вопрос подробно"

– Таалатбек Масадыков