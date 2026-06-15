На развитие садоводства в Ставропольском крае направили почти 500 млн рублей

Предприятия и фермерские хозяйства Ставропольского края получили в 2026 году почти 500 млн рублей господдержки на развитие производства плодово-ягодной продукции.

В Ставропольском крае на развитие плодово-ягодного производства в 2026 году выделили почти 500 млн рублей из средств государственной поддержки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в соцсети.

​Финансирование направят на закладку новых садов, уход за существующими насаждениями и развитие питомников. В регионе продолжает действовать механизм авансирования субсидий для заблаговременной закупки посадочного материала и удобрений.

​Осенью в крае планируется заложить 122 га новых садов и 137 га питомников. Общая площадь плодово-ягодных насаждений во всех категориях хозяйств региона сейчас составляет 12 тыс га.

​Местные аграрии выращивают яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины и орехоплодные культуры. Всего в отрасли работают 50 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.