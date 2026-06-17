Al Arabiya сообщила подробности предстоящих переговоров США и Ирана

Переговоры между США и Ираном, которые завтра пройдут, по предварительным данным, в швейцарском Цюрихе, будут проходить в прямом режиме и будут носить технический характер: стороны обсудят в том числе иранскую ядерную программу.

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном, запланированный на завтра в Швейцарии, скорее всего пройдет в Цюрихе: делегации двух стран будут обсуждать технические вопросы, включая иранскую ядерную программу, сообщил сегодня телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Стороны планируют рассмотреть политические аспекты, связанные с ядерной программой ИРИ, правовые аспекты, имеющие отношение к проблемам снятия антииранских санкций и разморозки иранских активов, а также вопросы, связанные с Ливаном и деятельностью шиитского движения "Хезболла""

- телеканал

Также, по данным канала, в переговорах примут участие представители Катара и Пакистана, а на некоторых встречах будут также присутствовать представители Турции и Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в качестве посредника Исламабадский меморандум о взаимопонимании, включающий 14 пунктов прекращения боевых действий на всех фронтах, снятия морской блокады, отмены санкций США в отношении Ирана, разблокировки и разминирования Ормузского пролива, отказа Тегерана от ядерного оружия и готовности к переговорам об окончательном урегулировании подписал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Власти США, Ирана и Пакистана уже подтвердили прекращение конфликта.