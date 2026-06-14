США сократят военное присутствие на Ближнем Востоке — СМИ

В администрации США заявили о том, что после заключения сделки с Ираном сократят количество своих войск на территории Ближнего Востока, информируют американские СМИ.

Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности американских войск на Ближнем Востоке, заявили в американской администрации.

Уточняется, что эту меру предполагает заключенное соглашение США и Ирана о прекращении боевых действий.

Согласно информации, в течение следующих 60-и дней после дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном Соединенные Штаты не будут выводить никакие дополнительные военные силы и средства.

"Мы надеемся сократить их. Но мы этого еще не делаем"

– источник

По сообщениям источника, "в соглашении рассматривается возможность сокращения военных сил в регионе по достижении окончательной сделки".

При этом, в Вашингтоне рассчитывают, что Тегеран сможет на некоторые уступки и откажется от "некоторой деятельности и некоторых частей" своей ядерной программы.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что между США и Ираном был заключен меморандум о завершении боевых действий. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня.