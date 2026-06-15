Россия и Иран обсудят расширение банковского сотрудничества

Делегация Ирана во главе с руководителем Центробанка проведет в Москве переговоры с представителями ЦБ РФ о расширении двустороннего финансового сотрудничества.

Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати отправился в Москву для обсуждения дальнейшего развития денежно-кредитных отношений между Россией и Исламской республикой. Об этом сообщают иранские СМИ.

​Иранская делегация проведет переговоры с представителями Банка России. Участники встречи обсудят упрощение денежных расчетов, укрепление межбанковских связей и создание новых механизмов для роста торгово-экономического обмена.

​Отметим, сотрудничество РФ и Ирана в финансовой сфере поэтапно расширяется с января 2023 года. Государства уже объединили национальные системы передачи сообщений СПФС и SEPAM, заключили соглашения о валютных свопах и начали совместную работу платежных систем "Мир" и Shetab.

​План развития независимой платежной системы закрепили в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года. К февралю страны практически полностью перевели взаимную торговлю на расчеты в национальных валютах.