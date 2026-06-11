Иностранцы смогут платить за российский газ не только в Газпромбанке

Российский президент продлил до 1 октября текущего года возможность для иностранцев расплачиваться за газ из России не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях.

Иностранцы могут продолжать платить за газ из России в разных российских банках, сообщили в Кремле.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин продлил действие закона "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

Согласно нему, иностранцы могут оплачивать российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях РФ.

Владимир Путин продлил действие этого закона до 1 октября текущего года, сообщила кремлевская пресс-служба.