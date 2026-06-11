Экспорт Азербайджана в Армению превысил $11 млн

Экспорт Азербайджана в Армению с начала года составил более $11 млн. В Армению из Азербайджана с конца прошлого года поступает топливо.

В январе-мае 2026 года Азербайджан поставил в Армению товаров на сумму $11,273 млн, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

В мае азербайджанский экспорт в Армению составил $1,627 млн.

При этом импорт из Армении почти не осуществляется: с начала года стоимость косвенного импорта составила менее $1 тыс. В мае, как и в апреле, никаких поставок из Армении в Азербайджан не производилось.

Азербайджан экспортирует в Армению бензин и дизельное топливо, первые поставки были произведены в декабре 2025 года.