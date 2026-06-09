Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт дизтоплива в Армению

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Крупная партия дизельного топлива сегодня будет отправлена из Азербайджана в Армению. В состав войдут 17 цистерн.

Очередная партия дизельного топлива будет направлена сегодня в Армению из Азербайджана.

В этот раз Армения получит 984 т дизельного топлива. Их погрузят в 17 железнодорожных цистерн.

Состав отправится в путь в четыре часа дня по местному времени (15.00 мск). Он тронется со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и направится к станции Беюк-Кесик.

Напомним, что Азербайджан с недавнего времени начал экспортировать товары в Армению. На сегодняшний день Армения получает от Азербайджана нефтепродукты. Так, за все время Армения получила более 12 тыс т дизельного топлива, 979 т бензина АИ-92 и 2955 т – АИ-95.

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