Туристический поезд доставит пассажиров в долину нарзанов

Сегодня с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился в путь пассажирский туристический поезд, пассажиры которого посетят сразу четыре курортных локации Ставрополья и поправят свое здоровье на целебных источниках.

Столичные железнодорожники подготовили подарок путешественникам, предпочитающим железнодорожный туризм – с Павелецкого вокзала Москвы в поездку по курортным городам Ставропольского края отправился первый оздоровительный железнодорожный круиз, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

У маршрута говорящее название - "В долину нарзанов", и он действительно пройдет по нескольким ставропольским городам-курортам и будет сочетать в себе не только экскурсии по достопримечательностям четырех ставропольских курортных городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск, но и оздоровительные процедуры для его участников, передает портал "Это Кавказ".

"Увидеть самые интересные локации и познакомиться с оздоровительными процедурами можно будет во время организованных экскурсий. Для комфорта пассажиров в меню вагона-ресторана включены традиционные блюда региона"

- сообщение

В Ессентуках путешественников ждут Воронцовская аллея и знаменитые Императорские ванны, в Кисловодске - Долина роз и Главные нарзанные ванны. Экскурсии по Пятигорску пройдут по местам жизни и творчества поэта М.Ю.Лермонтова, также можно будет посетить знаменитые "Итальянские термы".

Железноводск встретит путешественников Каскадной лестницей, а также они смогут поправить здоровье минеральной водой из Смирновского и Славяновского источников.

Длительность круиза не сообщается, известно лишь, что пройдет он максимально комфортно для путешественников: ведь в состав для них включены вагоны люкс, СВ и купе, вагон-бар и даже вагон-спа с инфракрасной сауной.