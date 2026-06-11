В ЦБ Армении рассказали о последствиях ограничений экспорта в РФ

В Армении рассказали о возможной дефляции из-за российских ограничений на поставки товаров. Экспорт продукции, попавшей под ограничения, приносит в казну страны до 2% ВВП.

В Центробанке Армении рассказали об экономических последствиях ограничений на экспорт продукции в РФ. Согласно данным финансового регулятора, российские ограничения охватывают товары, экспорт которых приносят в экономику РА 1,5-2% от ВВП.

"На данный момент та ситуация, которую имеем с товарами, с экспортом которых есть проблемы <...>, доходы от этих товаров составляют примерно 1,5-2% от ВВП. Общий размер нашего экспорта в сторону России составляет примерно 6% от ВВП"

– глава денежно-кредитного отдела ЦБ РА Вазген Погосян

Как отметил глава ЦБ Армении Мартин Галстян, проблема с экспортом в Россию может привести к дефляции в размере 0,6%. Армянскому бизнесу для выхода из этой ситуации предстоит искать другие рынки, подчеркнул Галстян.

Напомним, что Россия ранее ввела временный запрет на ввоз ряда товаров из Армении. Ограничения коснулись преимущественно аграрной продукции.