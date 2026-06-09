В армии Израиля заявили о перехвате ракет "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля на юге Ливана перехватила несколько ракет, выпущенных отрядами движения "Хезболла".
"ВВС Израиля перехватили несколько ракет, выпущенных "Хезболла" в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана"
– ЦАХАЛ
Накануне израильская сторона также сообщала о ракетных пусках и атаках со стороны "Хезболла". В ЦАХАЛ заявили, что шиитское движение выпустило в направлении израильских сил противотанковую ракету и несколько минометных снарядов, в результате никто не пострадал. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля были атакованы при попытке продвижения в районе населенного пункта Кфар-Тибнит на юге Ливана, в результате им пришлось отступить.
Напомним, меморандум США и Ирана, который должен быть подписан в пятницу, включает пункт о полном прекращении боевых действий в Ливане.