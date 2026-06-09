Вестник Кавказа

В армии Израиля заявили о перехвате ракет "Хезболлы" в Ливане

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦАХАЛ сообщили, что движение "Хезболла" запустило несколько ракет на юге Ливана, там где находятся израильские военные.

Армия Израиля на юге Ливана перехватила несколько ракет, выпущенных отрядами движения "Хезболла".

"ВВС Израиля перехватили несколько ракет, выпущенных "Хезболла" в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана"

– ЦАХАЛ

Накануне израильская сторона также сообщала о ракетных пусках и атаках со стороны "Хезболла". В ЦАХАЛ заявили, что шиитское движение выпустило в направлении израильских сил противотанковую ракету и несколько минометных снарядов, в результате никто не пострадал. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля были атакованы при попытке продвижения в районе населенного пункта Кфар-Тибнит на юге Ливана, в результате им пришлось отступить.

Напомним, меморандум США и Ирана, который должен быть подписан в пятницу, включает пункт о полном прекращении боевых действий в Ливане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.