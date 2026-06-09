В армии Израиля заявили о перехвате ракет "Хезболлы" в Ливане

В ЦАХАЛ сообщили, что движение "Хезболла" запустило несколько ракет на юге Ливана, там где находятся израильские военные.

Армия Израиля на юге Ливана перехватила несколько ракет, выпущенных отрядами движения "Хезболла".

"ВВС Израиля перехватили несколько ракет, выпущенных "Хезболла" в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана"

– ЦАХАЛ

Накануне израильская сторона также сообщала о ракетных пусках и атаках со стороны "Хезболла". В ЦАХАЛ заявили, что шиитское движение выпустило в направлении израильских сил противотанковую ракету и несколько минометных снарядов, в результате никто не пострадал. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля были атакованы при попытке продвижения в районе населенного пункта Кфар-Тибнит на юге Ливана, в результате им пришлось отступить.

Напомним, меморандум США и Ирана, который должен быть подписан в пятницу, включает пункт о полном прекращении боевых действий в Ливане.