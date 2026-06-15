"Авито недвижимость": Сочи стал лидером по интересу покупателей недвижимости из других регионов. Также в тройку внерегионального интереса вошел Краснодар.

Эксперты "Авито недвижимости" отмечают рост интереса россиян к квартирам в новостройках из других регионов. Чаще всего интересуются квартирами в Сочи, отметили в "Авито".

"Доля спроса на объявления о продаже квартир в новостройках из других областей год к году увеличилась во всех крупных городах страны. Лидер межрегионального интереса - Сочи, где 66% спроса на новостройки приходит из других городов (+6 п. п. год к году)"

– "Авито недвижимость"

На втором месте по интересу потенциальных покупателей из других регионов – Москва (44% спроса). На третьем – Краснодар (также 44%). Также среди лидеров по интересу Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург.