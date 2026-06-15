Вестник Кавказа

Трамп готов представить Конгрессу меморандум с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что готов направить Конгрессу США положения меморандума с Ираном, который будет подписан 19 июня.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что готов вынести на обсуждение Конгресса текст меморандума с Ираном, передают СМИ США. 

"Я никогда даже не думал об этом, но я сделаю это, я направлю это Конгрессу. Мне нравится эта идея. Направьте, пожалуйста, это Конгрессу"

– Дональд Трамп 

Однако Трамп не сообщил, когда Конгресс сможет ознакомиться с соглашением. 

Напомним, что США и Иран договорились подписать меморандум 19 июня в Швейцарии. Документ должен юридически запустить процесс урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

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