Трамп готов представить Конгрессу меморандум с Ираном

Дональд Трамп заявил, что готов направить Конгрессу США положения меморандума с Ираном, который будет подписан 19 июня.
Лидер США Дональд Трамп заявил, что готов вынести на обсуждение Конгресса текст меморандума с Ираном, передают СМИ США.
"Я никогда даже не думал об этом, но я сделаю это, я направлю это Конгрессу. Мне нравится эта идея. Направьте, пожалуйста, это Конгрессу"
– Дональд Трамп
Однако Трамп не сообщил, когда Конгресс сможет ознакомиться с соглашением.
Напомним, что США и Иран договорились подписать меморандум 19 июня в Швейцарии. Документ должен юридически запустить процесс урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.