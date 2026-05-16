Лейла Алиева встретилась с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата

В германском городе Бонн накануне прошла встреча Лейлы Алиевой с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймоном Стилом.

В понедельник Лейла Алиева провела в городе Бонн (Германия) встречу с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймоном Стилом.

В ходе встречи была озвучена информация о мерах, которые реализует Азербайджан для охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и обеспечения экологической устойчивости.

На мероприятии было обращено внимание на проекты и инициативы, осуществляемые Общественным объединением IDEA в данных сферах. Они направлены на обогащение биоразнообразия, мероприятия для просвещения по вопросам окружающей среды, защиту редких видов фауны, восстановление экосистем.

Кроме того, на встрече шла речь о большом значении, которое имеет расширение площади охраняемых природных территорий, об их роли в смягчении последствий климатических изменений.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах совместного изучения причин снижения уровня Каспия, а также того, к чему в области экологии и экономики приведет этот процесс. Также было акцентировано внимание на необходимости более широкого освещения этого вопроса в глобальной климатической повестке.

Помимо прочего, Лейла Алиева и Саймон Стил рассмотрели возможности для реализации совместных инициатив, которые помогли бы повысить экологическую ответственность молодежи и расширить знания молодого поколения об окружающей среде и климатических изменениях.