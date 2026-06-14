Вестник Кавказа

Точное место встречи Ирана и США в Швейцарии определят позже – Аракчи

Точное место встречи Ирана и США в Швейцарии определят позже – Аракчи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На данный момент неизвестно, где именно в Швейцарии проведут церемонию подписания меморандума между Ираном и США, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Конкретное место проведения церемонии, в ходе которой будет подписан меморандум между Ираном и США, стороны согласуют позднее, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"В пятницу в Швейцарии пройдет встреча, конкретное место проведения которой нам предстоит определить и в ходе которой главы делегаций подпишут меморандум, после чего состоится первый раунд следующих переговоров"

– Аббас Аракчи

Стоит отметить, что ранее появилась информация о проведении церемонии в Женеве.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что после того, как меморандум будет подписан, стороны обязуются в течение 60 дней провести переговоры, по итогам которых должно быть подготовлено окончательное соглашение. Результатом этого документа должно стать окончательное урегулирование ядерной проблемы ИРИ и отмена антииранских санкций Америки.

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