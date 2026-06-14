Вестник Кавказа

С Ирана могут снять санкции 17 стран

С Ирана могут снять санкции 17 стран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
: 17 государств выступили за снятие рестрикций с Ирана после подписания соглашения с США о прекращении боевых действий в регионе.

После заключения мирного соглашения между Ираном и США 17 стран готовы снять санкции с Исламской Республики, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте британского правительства. 

Уточняется, что первоначально совместное заявление опубликовали Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Позднее к европейским государствами присоединились присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминикана, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

Согласно совместному заявлению, с Ирана могут быть сняты санкции "в ответ на четкие и поддающиеся проверке меры со стороны Исламской Республики в отношении ее ядерной программы".

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