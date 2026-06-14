Белый дом опроверг сообщения о планируемых выплатах Ирану

В Вашингтоне заявили, что Тегеран не получит американских денег. Такие заявления сделали Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

Данные о том, что США планируют выплаты Ирану не соответствуют действительности, следует из заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Публикация о том, что США заплатят Ирану $300 млн, является преднамеренным искажением фактов"

– Дональд Трамп

По мнению президента США, ложную информацию распространяют демократы.

Отметим, что в публикации Трампа Truth Social фигурируют $300 млн, однако ранее в ряде СМИ появилась информация о $300 млрд на восстановление Исламской Республики.

Также сведения о планируемых выплатах опроверг сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

"В договоренности говорится, что они не получат ни копейки американских денег. В договоренности также говорится, что если иранцы (будут выполнять условия сделки), если будут смягчены санкции, если иранцы интегрируются в мировую экономику, мы предложим другим странам - не США - инвестировать в их страну"

– Джей Ди Вэнс