Глава правительства России совершит двухдневный визит в Ташкент

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня начинает двухдневный визит в Ташкент, в ходе которого он примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и проведет переговоры с руководством Узбекистана.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сегодня начинает свой двухдневный рабочий визит в столицу Узбекистана: в ходе поездки он примет участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме и проведет важные переговоры с руководством страны.

Темами переговоров представителей двух стран станут текущие вопросы российско-узбекистанского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, передает Podrobno.uz.

Главное внимание будет сосредоточено на совместных проектах в атомной энергетике, в частности строительстве атомной электростанции и экспорте электроэнергии, промышленности, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Также глава российского правительства поучаствует в работе V Ташкентского международного инвестиционного форума - одной из крупнейших деловых площадок Центральной Азии, основные сессии которого пройдут 17 июня.

Напомним, ранее мы писали: в отношениях Москвы и Ташкента наступает новая эра, заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026 президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Глава государства отметил: Россия выступает в отношении Узбекистана не только как сосед по региону, но и как "стратегический партнер и союзник", связи с которым проверены временем. Россия и Узбекистан за последнее десятилетие нарастили свой товарооборот более чем в три раза. Произошли и качественные трансформации, пояснил президент.