Делегация Ирана посетит страны Ближнего Востока перед встречей с США

Перед подписанием официального меморандума о взаимопонимании с США в Женеве иранская правительственная делегация проведет серию визитов в страны Ближнего Востока.

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что делегация Ирана посетит несколько стран Ближнего Востока перед подписанием меморандума с США в Женеве. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции.

Точная информация о маршруте турне будет объявлена после согласования всех деталей. Представитель дипломатического ведомства добавил, что окончательное решение о порядке и механизме подписания документа стороны примут сегодня или завтра.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о достижении договоренности между США и Ираном по прекращению боевых действий. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Согласно заявлению заместителя главы, МИД Ирана Казема Гарибабади, в период 60-дневного перемирия стороны проведут переговоры по иранской ядерной программе.

В рамках достигнутых договоренностей с 15 июня официально снимается американская морская блокада Ирана и объявляется немедленное, а также постоянное завершение военных действий на всех фронтах.