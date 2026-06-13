Вестник Кавказа

Фидан обсудил с Аракчи соглашение между Ираном и США

Фидан обсудил с Аракчи соглашение между Ираном и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, посвященный переговорам между Ираном и США и достижению договоренностей по проекту меморандума.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан провел беседу с главой иранского дипведомства Аббасом Аракчи. Стороны обсудили перспективы переговоров между Ираном и США в контексте согласования финального документа, рассказал источник в турецком дипведомстве. 

"15 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Аракчи поблагодарил Турцию за ее вклад в переговорный процесс между США и Ираном. Фидан выразил удовлетворение достигнутым соглашением и заявил, что надеется на положительные результаты завершающего переговорного процесса в этом контексте"

– источник в МИД Турции

Глава МИД Турции также указал на важность избегания провокаций, которые могут стать препятствием на пути к достижению урегулирования. Анкара продолжит содействовать укреплению регионального мира и стабильности, подчеркнул Фидан, передает ТАСС.

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