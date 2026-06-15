Путин и Фидан встретятся в Казани 17 июня

Глава российского государства примет руководителя турецкого МИД в среду вечером. Переговоры пройдут в Казани.

Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан проведут встречу в среду вечером. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба была удовлетворена, и наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером ориентировочно в восемь часов вечера"

– Юрий Ушаков

Он подчеркнул, что встреча запланирована на 20:00. Помощник российского лидера добавил, что Хакан Фидан встретится с Владимиром Путиным уже после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Он (Хакан Фидан – прим. ред) в Москве с визитом, сейчас переговоры с Лавровым, но он прилетит в Казань. Мы нашли окошко для его приема президентом"

– помощник президента РФ

Напомним, 17 июня в Казани стартует юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.