Вестник Кавказа

Фидан в Москве намерен встретиться с Мединским и Левитиным – СМИ

Фидан в Москве намерен встретиться с Мединским и Левитиным – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции 16-17 июня совершит визит в Москву. В планах на первый день встречи с Лавровым, Мединским, Левитиным.

Во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках рабочего визита в РФ встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с Владимиром Мединским и Игорем Левитиным, рассказал источник в МИД Турции, передает ТАСС.

"В рамках визита в Россию сегодня пройдут переговоры Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также планирует встретиться с помощником президента РФ Владимиром Мединским, советников президента Игорем Левитиным, затем состоится встреча с представителями турецких деловых кругов"

– источник в министерстве

В Москве министр обсудит с российской стороной двусторонние отношения, безопасность в Черном море и актуальные вопросы международной безопасности. Также Фидан подтвердит готовность Турции принять новый раунд российско-украинских переговоров.

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