Фидан в Москве намерен встретиться с Мединским и Левитиным – СМИ

Во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках рабочего визита в РФ встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с Владимиром Мединским и Игорем Левитиным, рассказал источник в МИД Турции, передает ТАСС.
"В рамках визита в Россию сегодня пройдут переговоры Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также планирует встретиться с помощником президента РФ Владимиром Мединским, советников президента Игорем Левитиным, затем состоится встреча с представителями турецких деловых кругов"
– источник в министерстве
В Москве министр обсудит с российской стороной двусторонние отношения, безопасность в Черном море и актуальные вопросы международной безопасности. Также Фидан подтвердит готовность Турции принять новый раунд российско-украинских переговоров.