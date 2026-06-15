Фидан в Москве намерен встретиться с Мединским и Левитиным – СМИ

Глава МИД Турции 16-17 июня совершит визит в Москву. В планах на первый день встречи с Лавровым, Мединским, Левитиным.

Во вторник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках рабочего визита в РФ встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с Владимиром Мединским и Игорем Левитиным, рассказал источник в МИД Турции, передает ТАСС.

"В рамках визита в Россию сегодня пройдут переговоры Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также планирует встретиться с помощником президента РФ Владимиром Мединским, советников президента Игорем Левитиным, затем состоится встреча с представителями турецких деловых кругов"

– источник в министерстве

В Москве министр обсудит с российской стороной двусторонние отношения, безопасность в Черном море и актуальные вопросы международной безопасности. Также Фидан подтвердит готовность Турции принять новый раунд российско-украинских переговоров.