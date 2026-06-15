В Узбекистане заявили о новом этапе отношений с РФ

Премьер-министр Узбекистана заявил о том, что отношения Москвы и Ташкента находятся на новом этапе развития.

Российско-узбекистанское сотрудничество динамично развивается, такое заявление сделал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе переговоров в Ташкенте с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что сегодня партнерство РФ и Узбекистана переживает новый этап своей истории за счет диалога на высшем уровне.

"Сегодня российско-узбекские отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на новом этапе своего развития, дополняются качественно новым содержанием. Как отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Россия для Узбекистана – это больше чем сосед по региону, это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник"

– Абдулла Арипов

По его словам, Москва и Ташкент в настоящее время сотрудничают на разных уровнях и в разных областях.

Узбекистанский премьер напомнил, что в текущем году президенты двух стран – Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев встречались уже дважды.

В этой связи Арипов отметил участие Мирзиеева в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), на полях которого прошли его переговоры с Путиным.

"Российская Федерация была и остается нашим ключевым партнером и занимает второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана. За 10 лет взаимный товарооборот вырос более чем в три раза и превысил $13 млрд, а за январь-апрель этого года этот показатель увеличился еще на 20,5%, составив $4,5 млрд"

– Абдулла Арипов

Он подчеркнул, что основной задачей российско-узбекистанского партнерства остается сохранение этой динамики и применение в полной мере существующего потенциала.