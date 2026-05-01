Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Папе Римскому письмо, в котором пригласил понтифика Льва XIV посетить Азербайджан.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня провел встречу с префектом Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу Джорджем Джейкобом Кувакадой.
Во время встречи азербайджанский лидер передал собеседнику письмо. В послании содержалось приглашение Папе Римскому Льву XIV посетить Азербайджан.
Напомним, что ранее Папа Римский Лев XIV поздравил Ильхама Алиева и весь Азербайджан с Днем независимости.