Вестник Кавказа

Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Баку

Ватикан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Папе Римскому письмо, в котором пригласил понтифика Льва XIV посетить Азербайджан.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня провел встречу с префектом Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу Джорджем Джейкобом Кувакадой.

Во время встречи азербайджанский лидер передал собеседнику письмо. В послании содержалось приглашение Папе Римскому Льву XIV посетить Азербайджан.

Напомним, что ранее Папа Римский Лев XIV поздравил Ильхама Алиева и весь Азербайджан с Днем независимости.

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