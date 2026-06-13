Вестник Кавказа

Иран сможет продавать нефть после подписания меморандума – Эсмаил Багаи

Иран сможет продавать нефть после подписания меморандума – Эсмаил Багаи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран сможет экспортировать нефть без ограничений после подписания меморандума с США, заявили в МИД Ирана.

Иран после юридического оформления меморандума с США сможет беспрепятственно реализовывать свою нефть и продукты нефтехимпрома на внешнем рынке, рассказал официальный представитель дипломатии ИРИ Эсмаил Багаи. 

"Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяной продукции и продукции нефтехимии"

– Исмаил Багаи 

Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон планируют подписать меморандум 19 июня. США сняли морскую блокаду с Ирана, также рассматривается возможность постепенной разморозки иранских банковских активов.

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