Иран сможет продавать нефть после подписания меморандума – Эсмаил Багаи

Тегеран сможет экспортировать нефть без ограничений после подписания меморандума с США, заявили в МИД Ирана.
Иран после юридического оформления меморандума с США сможет беспрепятственно реализовывать свою нефть и продукты нефтехимпрома на внешнем рынке, рассказал официальный представитель дипломатии ИРИ Эсмаил Багаи.
"Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяной продукции и продукции нефтехимии"
– Исмаил Багаи
Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон планируют подписать меморандум 19 июня. США сняли морскую блокаду с Ирана, также рассматривается возможность постепенной разморозки иранских банковских активов.